انفصال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن زوجته

اكد الإعلامي احمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أنه سعيد بالحالة الدرامية التي تقدمها الدراما المصرية هذا العام مشيرا إلى أنه يتابع خلال شهر رمضان مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز وتقابل حبيب مشيدا بأداء كل الأبطال.

وكشف احمد سالم في تصريحات صحفية له اليوم ان انفصاله عن زوجته الذي تحدث عنه الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المختلفة تم منذ عامين ولا يعلم لماذا تحدث عنه الجمهور في هذا الوقت، مؤكداً أنه يكن لأم أولاده كل الاحترام والتقدير.

وناشد بعض الصفحات عدم الخوض في أعراض الناس.

علي الجانب الآخر أكد الإعلامي احمد سالم انه يستعد لتقديم موسم آخر من برنامج تحت الشمس الذي يقدم علي قناة الشمس الفضائية مشيرا إلى أن البرنامج ناقش الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2024 بكل حيادية، وسوف يقدم فقرات مختلفة بالموسم الجديد.

واختتم حديثه أن استضافة النقاد في البرنامج تم عن طريق فكرة مع الإعداد وهو الحديث مع كل أعمار النقاد وتاريخهم النقدي، بمشاركة نقاد كبار ونقاد عبر السوشيال ميديا ونقاد في عمر صغير، موضحا أن الهدف هو إتاحة كافة الاراء المختلفة حتي لا يصبح البرنامج موجهاً تجاه مسلسل بعينه، متمنيا التوفيق لكل المشاركين في دراما رمضان 2025 .