ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انفصال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن زوجته

احمد سالم
احمد سالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكد الإعلامي احمد سالم المتحدث  الإعلامي لنادي الزمالك، أنه سعيد بالحالة الدرامية التي تقدمها الدراما المصرية هذا العام مشيرا إلى أنه يتابع خلال شهر رمضان مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز وتقابل حبيب مشيدا بأداء كل الأبطال.

وكشف احمد سالم في تصريحات صحفية له اليوم  ان انفصاله عن زوجته الذي تحدث عنه الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المختلفة تم منذ عامين ولا يعلم لماذا تحدث عنه الجمهور في هذا الوقت، مؤكداً أنه يكن لأم أولاده كل الاحترام والتقدير.

وناشد بعض الصفحات عدم الخوض في أعراض الناس.

علي الجانب الآخر أكد الإعلامي احمد سالم انه يستعد لتقديم موسم آخر من برنامج تحت الشمس الذي يقدم علي قناة الشمس الفضائية مشيرا إلى أن البرنامج ناقش الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2024 بكل حيادية، وسوف يقدم فقرات مختلفة بالموسم الجديد.

واختتم حديثه أن استضافة النقاد في البرنامج تم عن طريق فكرة مع الإعداد وهو الحديث مع كل أعمار النقاد وتاريخهم النقدي، بمشاركة نقاد كبار ونقاد عبر السوشيال ميديا ونقاد في عمر صغير، موضحا أن الهدف هو إتاحة كافة الاراء المختلفة حتي لا يصبح البرنامج موجهاً تجاه مسلسل بعينه، متمنيا التوفيق لكل المشاركين في دراما رمضان 2025 .

انفصال احمد سالم عن زوجته موسم اخر لاحمد سالم ببرنامج تحت الشمس