أشرف عبدالغني: رسائل الرئيس السيسي خلال زيارة الأكاديمية العسكرية طمأنت الشعب المصري

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية حملت تطمينات مهمة للشعب المصري.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحاته على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مشاركة الرئيس وقيادات القوات المسلحة في مأدبة إفطار مع طلاب الأكاديمية تعكس أهمية كبيرة، حيث تعزز من تفاعلهم الإيجابي وترسخ لديهم قيم الفداء والتضحية للوطن، مما يؤثر بشكل مباشر على روحهم المعنوية.

وتابع، أن حرص الرئيس على حضور أسر الطلاب وفتح باب الحوار معهم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتبادل الآراء والأفكار حول التطورات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن هذه اللقاءات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز وعي المواطنين بما يجري على مستوى القيادة السياسية والدولة، بالإضافة إلى التأكيد على التفاعل المستمر بين الرئيس وأفراد المجتمع.