العريش للموسيقى العربية تحيي احتفالات ليالي رمضان بشمال سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت عرضا فنيا لفرقة العريش للموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد عبد اللاه، تغنت خلاله بباقة من الأغاني الدينية منها: هلت ليالي، سبحة رمضان، لأجل النبي، سلام الله يا طه، الرضا والنور، أم النبي، وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما شهدت الفعاليات ورشة مشغولات يدوية بالخرز، تدريب سماح ماهر، ضمن نشاط نادي المرأة، وفقرة قراءة حرة بمكتبة الطفل.

وضمن الأنشطة الرمضانية، المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، أقام بيت ثقافة المساعيد، محاضرة بمعهد فتيات المساعيد الأزهري الثانوي، بعنوان "آداب رمضانية"، تناول خلالها أحمد صابر، مدير الموقع، أخلاقيات التعامل خلال الشهر الفضيل.

وأعدت المكتبة العامة بالعريش، لقاء بعنوان "الصحابة في رمضان"، تحدث خلاله الشيخ إبراهيم محمد، إمام وخطيب بالأوقاف، عن أخلاقيات الصحابة.

فيما شهدت مكتبتا الكرامة والعبور ورشا لتصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان بألوان متنوعة، وذلك بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الفضيل.