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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مارس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الرسمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025؛ منذ آخر يوم عمل في البنوك، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو  50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي و  50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الى نحو 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، كريدي اجريكول"، ثم 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه في بنك نكست.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعيةوالتعمير والإسكان".

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