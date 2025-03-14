السر عند والدته.. محمد صلاح يكشف عن طقوسه قبل المباريات

كشف النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن طقوسه الخاصة قبل المباريات، وحلمه في نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) أمام نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد المقبل على ملعب استاد ويمبلي الشهير.

وأكد صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» أنه يحرص على الاتصال بوالدته قبل كل مباراة يخوضها، مشيرًا إلى أن هذا الطقس يرافقه منذ بداية مسيرته الكروية.

وأوضح الفرعون المصري أن والدته تدعو له بالتوفيق قبل كل مباراة، خلال طريقه إلى ملعب اللقاء.

سر صور السيلفي مع زملائه في ليفربول

وعن سر احتفاله بالتقاط صور السيلفي مع زملائه في ليفربول بعد كل فوز، فسر صلاح أن الفكرة بدأت في بداية الموسم، واستمرت بعد أن تلقى تشجيعًا من أحد المقربين منه في النادي، مضيفًا أنه لم يكن يتوقع أن يلتقط هذا الكم من الصور.

وعن اللاعبين الذين يتمنى الظهور معهم في صورة السيلفي بعد المباراة النهائية لكأس كاراباو، ذكر صلاح فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، مشيرًا إلى أنهما لا يسجلان الأهداف كثيرًا، كما أشاد بأليسون بيكر ودومينيك سوبوسلاي.

وعن صورة السيلفي التي يتمنى التقاطها في نهاية الموسم، قال صلاح: «أتمنى أن تكون مع درع الدوري الإنجليزي الممتاز».

وحصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، وكذا جائزة أفضل هدف في ليفربول عن الشهر ذاته.