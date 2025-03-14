مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. تهديد مصطفى شعبان لـ واصل وغراب

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة "Watch it" الأصلية في تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، في تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، بمعرفة الشرطة بأن الذي أطلق على الغفر النار هما المطاريد وطلبت الشرطة من "حكيم - مصطفى شعبان" بأن يعود إلى البلد ولا يذهب للجبل لأنهم سوف يبحثون عن المطاريد للقبض عليهما، ثم جاء "سليم- منذر ريحانه" وقال للضابط بإنه سوف يعرفهم مكان المطاريد.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، تهديد "حكيم- مصطفى شعبان- ل"واصل الذهبي- رياض الخولي" وشقيقه “غراب- أحمد فهيم”.

وكما جاء أيضًا بأن الشرطة ذهبت إلى الجبل ولكنها لم تجد مكان المطاريد، حيث أنهم كانوا مختفين داخل سرداب.

وانتهت الحلقة على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع "جارحي- حمدي هيكل" عن غدر من حوله وقال له "جارحي- حمدي هيكل" لابد بأن لا يثق في أي شخص حتى لو ابنه.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في البطولة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.