ورش وعروض للمواهب تضيء ليالي رمضان بالعريش

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، احتفاء بشهر رمضان الكريم، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث شهد قصر ثقافة العريش عروضا فنية متنوعة قدمها فريق المواهب بقيادة الفنان مدحت نجيب، شملت فقرات مثل "رمضان، وفرحة مصر، وبشرة خير، والدبكة، وصب القهوة". كما قدمت فرقة العريش للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو د. محمد عبد اللاه، مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية، منها "سبحة رمضان، الرضا والنور، أم النبي، سلام الله يا طه، موسيقى المولد، أسماء الله الحسنى، لجل النبي، هلت ليالي"، واختتمت الفعاليات بعزف السلام الوطني احتفالًا بالشهر الكريم.

وضمن أنشطة الفرع بإدارة أشرف المشرحاني، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، استكملت إدارة ثقافة المرأة، ورشة فن الخرز للمدربة سماح ماهر، حيث شرحت تقنيات تشكيل المنحنيات والزوايا الحادة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشغولات سابقة، وصناعة حقيبة من الخرز.

وفي إطار التوعية الثقافية، نظمت مكتبة الضاحية محاضرة بعنوان "الصيام وذوي القدرات الخاصة"، قدمتها زينب محمد، التي تناولت تأثير الصيام على أصحاب الهمم ودوره في تعزيز دمجهم بالمجتمع، خاصة عند مشاركتهم في الأنشطة الخيرية.

كما نفذ قسم التمكين الثقافي ورشا فنية متنوعة، منها ورشة رسم، وورشة صلصال لتجسيد الصور الذهنية، بالإضافة إلى ورشة "فن الخرز" لصناعة مجسم لمسجد، قدمتها المدربة دينا ذكري.

وفي بيت ثقافة المساعيد، أُلقيت محاضرة بعنوان "أوقات المرأة في رمضان"، قدمتها نهى محمد، تناولت فيها كيفية تنظيم المرأة وقتها بين العبادات وأعمال المنزل. أما بيت ثقافة قاطية، فقد استضاف محاضرة بعنوان "عجائب ليلة القدر"، قدمتها فاطمة حسين، تطرقت خلالها إلى فضل هذه الليلة وأعمال النبي وأصحابه خلالها. كما نظمت المكتبة العامة بالعريش محاضرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ألقاها الشيخ إبراهيم محمد، تناول فيها فضائل ليلة القدر وأحكام الصيام ومبطلاته.

وفي مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، نظمت ورشة رسم حول "المسحراتي ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان"، استخدم فيها الأطفال ألوان الخشب والباستيل. كما قدمت مكتبة الشهداء ورشة فنية حول مظاهر الاحتفال برمضان، حيث رسم المشاركون لوحات فنية تضمنت صورا للمساجد والفوانيس والزينة الرمضانية.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج شامل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، يضم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الكريم، بهدف إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.