طريقتين لتحضير البسبوسة بالمنزل.. تعرف عليها

تعد البسبوسة من الحلوى المفضلة لدى الجميع، وتعد أيضًا من الحلوى المرتبطة بشهر رمضان المبارك، ونقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل.
المكونات
30 دقيقة
1 كوب سميد
1 كوب سكر
1 كوب حليب سائل، (أو لبن زبادي)
1 كوب سمنة، مذوبة
1/2 كوب جوز الهند
1 بيضة
2 ملعقة صغيره بايكنغ باودر
1 ملعقة صغيره فانيلا
4 كوب قطر
لوز للتزيين
الخطوات
1- يخلط السميد، السكر، جوز الهند، البيكنج باودر والفانيليا، يضاف البيض، السمنة والحليب و تخلط المكونات جيداً.
2- يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة، تزيين باللوز ثم توضع في الفرن لمدة نصف ساعة.
3- تخرج من الفرن ثم تقطع الهريسة بعد أن تبرد، تسقى بالقطر الساخن ثم تقدم بعد أن تبرد.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
المكوّنات
30 دقيقة
مقادير البسبوسة
كوب سميد
علبه قشطه
1 معلقه صغيره فانيلا
1/2 كوب سكر
1/2 كوب زيت
1 معلقه كبيره بيونغ باودر
مقادير القشطة
2 كوب حليب
4 ملاعق نشأ
4 حبات جبنه اي نوع
1 علبه قشطه
للتزين فستق حلبي
شيره أو قطر
الخطوات
1- نضع في الخلاط البيض و الفانيليا و السكر و الزيت و نخلطهم جيدا
2- ثم نضيف عليهم السميد و القشطة و البونغ باودر
3- ندهن الصينية بقليل من الزيت ونضع أقل من نصف خليط البسبوسه و ندخله الفرن لمده 5 دقائق أو حتى يصبح متماسك
4- نضع كل مقادير القشطة في الخلاط و نخلطهم قليلا ثم نضعها في قدر على النار حتى تغلي مع التحريك المستمر
5 ـ نضع القشطه فوق البسبوسه ثم نضع باقي الخليط البسبوسه ثم ندخلها الفرن
6- تسقى بالقطر ثم توضع بالثلاجة حتى تتجمد القشطه
7- تخرج من الثلاجة ثم تزين بالفستق الحلبي وتقدم.