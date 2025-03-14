طريقتين لتحضير البسبوسة بالمنزل.. تعرف عليها

تعد البسبوسة من الحلوى المفضلة لدى الجميع، وتعد أيضًا من الحلوى المرتبطة بشهر رمضان المبارك، ونقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل.



المكونات

30 دقيقة

1 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب حليب سائل، (أو لبن زبادي)

1 كوب سمنة، مذوبة

1/2 كوب جوز الهند

1 بيضة

2 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

1 ملعقة صغيره فانيلا

4 كوب قطر

لوز للتزيين

الخطوات

1- يخلط السميد، السكر، جوز الهند، البيكنج باودر والفانيليا، يضاف البيض، السمنة والحليب و تخلط المكونات جيداً.

2- يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة، تزيين باللوز ثم توضع في الفرن لمدة نصف ساعة.

3- تخرج من الفرن ثم تقطع الهريسة بعد أن تبرد، تسقى بالقطر الساخن ثم تقدم بعد أن تبرد.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

المكوّنات

30 دقيقة

مقادير البسبوسة

كوب سميد

علبه قشطه

1 معلقه صغيره فانيلا

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1 معلقه كبيره بيونغ باودر

مقادير القشطة

2 كوب حليب

4 ملاعق نشأ

4 حبات جبنه اي نوع

1 علبه قشطه

للتزين فستق حلبي

شيره أو قطر

الخطوات

1- نضع في الخلاط البيض و الفانيليا و السكر و الزيت و نخلطهم جيدا

2- ثم نضيف عليهم السميد و القشطة و البونغ باودر

3- ندهن الصينية بقليل من الزيت ونضع أقل من نصف خليط البسبوسه و ندخله الفرن لمده 5 دقائق أو حتى يصبح متماسك

4- نضع كل مقادير القشطة في الخلاط و نخلطهم قليلا ثم نضعها في قدر على النار حتى تغلي مع التحريك المستمر

5 ـ نضع القشطه فوق البسبوسه ثم نضع باقي الخليط البسبوسه ثم ندخلها الفرن

6- تسقى بالقطر ثم توضع بالثلاجة حتى تتجمد القشطه

7- تخرج من الثلاجة ثم تزين بالفستق الحلبي وتقدم.