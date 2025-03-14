بداخله أسرتين .. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى محاولة عامل هدم منزل شقيقه بالدقهلية باستخدام لودر

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى واقعة قيام عامل بمحاولة هدم منزل عائلته وبداخله أسرتين من أبناء أشقائه بقرية الأورمان مركز طلخا بمحافظة الدقهلية تفاصيل مثيرة ، إذ تبين قيام المتهم بمحاولة الاستيلاء على جزء من حق أشقاءه بالميراث وبعد فشله فى ذلك قرر استخدام لودر وهدم المنزل على من بداخله.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية وتحت إشراف المستشار فخرى البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أن المتهم "عامل"، 49 عاما، قرر منذ ثلاثة أعوام الحصول على حقه بميراث والده فى منزل الأب عبارة عن عقار مكون من ثلاث طوابق اخذ شقيقة الأكبر الطابق الأول والمتهم الطابق الثاني وشقيقه الثالث الطابق الأخير.

لكن المتهم اتفق مع أشقائه على الخروج من المنزل وترك نصيبه "الطابق الثاني من العقار مقابل التنازل له عن قطعة ارض يقوم ببناء منزل خاص به عليها وهو ما اتفق عليه الأشقاء الثلاثة وبالفعل حصل على ذلك وقام ببناء المنزل فى القرية ذاتها الا أنه عاود من جديد مطالبته بحقه فى المنزل بدعوى أن قطعة الأرض التي حصل عليها أقام عليها منزل صغير.

توصلت تحريات المباحث التي أجراها المقدم محمد فوزي، رئيس مباحث مركز طلخا، إلى أن ليلة الواقعة قام المتهم باستخدام لودر خاص به واستغل عدم تواجد أشقائه بداخل المنزل وقام بإقتحام المنزل وهدم أجزاء كبيرة منه ما تسبب فى إحداث شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي.

كما تبين ان المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة.

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بإنهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم بإستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقه محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.