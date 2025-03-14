احتفالًا بالعيد القومي..أكبر مائدة إفطار جماعي لأبناء الفيوم غدًا

أعلنت محافظة الفيوم عن حفل إفطار جماعي غدًا السبت الموافق للعيد القومي للمحافظة بميدان المسلة مرورا بدله حتى ميدان عبد المنعم رياض، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكبرى في المحافظة، وحضور نحو 10 آلاف مواطن، تحت استعدادات أمنية وتنفيذية مكثفة.

ونوهت محافظة الفيوم بأنه سيتم اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 مارس حتى الساعة التاسعة من مساء الغد السبت 15 مارس، غلق شارع جمال عبد الناصر بداية من ميدان عبد المنعم رياض حتى ميدان المسلة، وكذلك غلق الشوارع المؤدية لميدان المسلة، عدا شارع النبوي المهندس، وغلق الجانب الأيسر من الكوبري العلوي من مستشفى التحرير حتى شركة الغاز..

كما وجهت محافظة الفيوم المواطنين، إلى أنه تم إتاحة ساحات بديلة لانتظار السيارات طوال هذه الفترة، حيث سيتم استخدام قطعة الأرض الفضاء بميدان المسلة خلف برج البراء "أرض الدكتور جلال"، وقطعة الأرض الفضاء بالشارع الجديد بمنطقة مصطفى حسن بالمسلة، خلف كافية البدوية، بالإضافة إلى جانبي طريق القاهرة الفيوم، بداية من الشارع المؤدي إلى نادي قارون الرياضي وصولاً إلى ميدان عبد المنعم رياض، على أن يكون الانتظار بهذه المنطقة صف واحد عمودي على الرصيف.



يأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والتي يتزامن معها تنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني لأهل الفيوم بمنطقة المسلة .

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