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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهم بالتعدي لفظيا على فتيات في السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيصل السويس التواصل الاجتماعي شرطة فيصل بالسويس