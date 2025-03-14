ضبط متهم بالتعدي لفظيا على فتيات في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.