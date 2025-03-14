رباعي هجومي في تشكيل النصر ضد الخلود بالدوري السعودي.. موقف رونالدو

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، نظيره الخلود على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد رباعي هجومي في تشكيل النصر أمام الخلود، حيث قرر بيولي الدفع بالقوة الضاربة من البداية لحصد الثلاث نقاط.

يقود رونالدو هجوم النصر أمام الخلود، رفقة الكولومبي جون دوران والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

شارك كريستيانو رونالدو في 23 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 48 نقطة، بينما يأتي الخلود في المرتبة العاشرة وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل النصر ضد الخلود

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، علي لاجامي، سالم النجدي

خط الوسط: ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أنجيلو جابرييل

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو، جون دوران.