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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"ألف مرة" مفاجأة أحمد سعد في "كامل العدد 2"

أحمد سعد
أحمد سعد
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أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعبر منصات الموسيقى المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي أغنية جديدة من الحلقة الأخيرة لمسلسل «كامل العدد 2» باسم «ألف مرة».

 

الأغنية الجديد للنجم أحمد سعد أطلقت بالطابع الراقص خلال مشاهد نهاية العمل التي جاءت نهاية سعيدة وشهدت تواجد النجمة يسرا في مفاجأة من صناع العمل الجديد الذي عرض خلال النصف الأول من شهر رمضان و هي من تأليف منة القيعي ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر هاني محروس.

 

وبمجرد نشر الأغنية على منصات أحمد سعد والمنصات العارضة للعمل الجديد تفاعل الجمهور بشكل كبير بمشاركة مقاطع فيديوهات من الأغنية الجديدة.

احمد سعد كامل العدد 2 ألف مرة