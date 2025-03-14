المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط: أمريكا قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

قال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن بلاده قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل للتوصل إلى وقف نار دائم.

وجاء في بيان صدر عنه ومجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي"، معتبرا أن "حماس تطرح وراء الأبواب المغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق بخلاف وقف دائم لإطلاق النار".

ولفت إلى أن "حماس على علم بالموعد النهائي وأميركا سترد وفقا لذلك إذا انقضى الموعد، وستطلق وفق المقترح رهائن أحياء مقابل سجناء وفقا للصيغ السابقة".