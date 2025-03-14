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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تتلقى دعوة المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

ياسر ادريس
ياسر ادريس
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تلقى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية دعوة رسمية من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، لمشاركة مصر في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وتسلم المهندس ياسر إدريس دعوة مشاركة اللجنة الأولمبية المصرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي من جانب الأستاذ ناصر المجالي، أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» المقامة في الجزائر على مدار يومي 14 و15 مارس.

وثمن المهندس ياسر إدريس، تلك الدعوة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمشاركة اللجنة الألمبية المصرية في دورة التضامن الإسلامي المقبلة، مشيدا بروح التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها السعودية وسط تناغم وتجانس بين الجانبين في الملفات المشتركة ذات الاهتمام والصلة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول الإسلامية وتأكيدًا على دور مصر الفعّال في المحافل الرياضية الدولية.

المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية دورة ألعاب التضامن الإسلامي