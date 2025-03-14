إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.