ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام. 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

حوادث الطرق في الفيوم محافظة الفيوم طريق اسيوط الصحراوي الغربي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم مستشفى الفيوم العام