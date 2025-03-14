ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجأة.. خصم 3 نقاط عقوبة للأهلى بعد قرار انسحابه من القمة

لقاء القمة
لقاء القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

من المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات عن عقوبات النادي الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في لقاء القمة الماضي.
سيتم إعلان عقوبة الاهلى غدا بخصم 3 نقاط فقط عقوبة التأخر عن حضور المباراة، وذلك طبقا للائحة المسابقات الجديدة التى تم اعتمادها هذا الموسم بناء على المادة 4.17 للائحة، ولا يطبق عليه قرار الانسحاب خاصة أن الاهلى لم يرسل خطابا بذلك.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا وديًا مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء داخل النادي الأهلي اليوم  لبحث أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.
وكان النادي الأهلي انسحب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك يوم الثلاثاء الماضي اعتراضا على تعيين حكام مصريين.
وسيتم خلال الجلسة طرح كل الحلول في انتظار قرار رابطة الأندية المصرية بشأن العقوبات الخاصة بمباراة الاهلي والزمالك.
 

تشكيل لجنة قانونية

وكان الأهلي شكل لجنة قانونية من كبار المستشارين لدراسة موقف النادي في أزمة مباراة القمة 130 وتجهيز رد النادي عقب إعلان العقوبات. 

مفاجآت الأهلى لجنة المسابقات الانسحاب امام الزمالك لقاء القمة الماضي