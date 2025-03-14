مفاجأة.. خصم 3 نقاط عقوبة للأهلى بعد قرار انسحابه من القمة

من المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات عن عقوبات النادي الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في لقاء القمة الماضي.

سيتم إعلان عقوبة الاهلى غدا بخصم 3 نقاط فقط عقوبة التأخر عن حضور المباراة، وذلك طبقا للائحة المسابقات الجديدة التى تم اعتمادها هذا الموسم بناء على المادة 4.17 للائحة، ولا يطبق عليه قرار الانسحاب خاصة أن الاهلى لم يرسل خطابا بذلك.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا وديًا مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء داخل النادي الأهلي اليوم لبحث أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وكان النادي الأهلي انسحب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك يوم الثلاثاء الماضي اعتراضا على تعيين حكام مصريين.

وسيتم خلال الجلسة طرح كل الحلول في انتظار قرار رابطة الأندية المصرية بشأن العقوبات الخاصة بمباراة الاهلي والزمالك.



تشكيل لجنة قانونية

وكان الأهلي شكل لجنة قانونية من كبار المستشارين لدراسة موقف النادي في أزمة مباراة القمة 130 وتجهيز رد النادي عقب إعلان العقوبات.