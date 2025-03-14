رحاب الجمل تشوق جمهورها ببوستر مسلسل عايشة الدور

روجت الفنانة رحاب الجمل بصورة بوستر مسلسل عايشة الدور التى تشارك فيه ومن بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المقرر طرح أولى حلقاته غدا، حيث يدخل كواحد من أبرز أعمال النصف الثاني من شهر رمضان 2025 وتعود به دنيا سمير غانم إلى منافسات رمضان بعد غيابها العام الماضي، متسلحة بالكوميديا التي اعتادت على تقديمها.

مسلسل عايشة الدور يعرض حصرياً على قناة ON خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2025 في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

وأعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بالعمل للمرة الثانية مع الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تعاونا الثنائى في مسلسل جت سليمة في موسم رمضان قبل الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما أعربت عن سعادتها بالعمل لأول مرة مع المخرج أحمد الجندى، وتتمني أن ينال العمل إعجاب الجمهور، حيث تجسد من خلاله شخصية كوميدية مفاجأة، وتتوقع للعمل نجاح كبير خلال طرحه في موسم رمضان.

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، ومن المقرر طرحه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها، ومحاولتها استعادة حياتها وشغفها من جديد، ويشارك في بطولته: محمد كيلانى، محمد ثروت، سما إبراهيم، وآخرون وهو من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج السبكي .

وتألقت رحاب الجمل مؤخرًا في مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى وهانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام