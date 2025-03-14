أبو شامة : نثمن جهود أبطالنا في ذكرى نصر العاشر من رمضان

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ يوم الشهيد هذا العام تصادف مع ذكرى نصر العاشر من رمضان وجاء في أجواء رمضانية جميلة.

وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على إطلاع المؤسسة العسكرية وقادة الدولة بشكل عام على تفاصيل ما يجري من أحداث، مواصلا: "نثمن ما قام به أبطالنا في ذكرى نصر العاشر من رمضان، وكلها معاني نبيلة تأتي في أجواء رمضانية تجعل للمعنى ألف دلالة وألف تأثير".

وتابع، أن الرئيس السيسي التقى قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وانتصارات العاشر من رمضان، وجاءت الأحاديث في هذا اللقاء تصب في ما جرى من إنجازات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وما يتعلق بالأمن القومي والمخاطر التي تحيط به في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الإقليم.

وأوضح: "الحوار اتسم بالشفافية والرحابة وكل التفاصيل الممكنة التي يليق أن يتداولها رئيس مع هذه النخبة والقيادات المصرية لتحليل الأوضاع واطلاعهم دائما على ما يجري في الإقليم من حولنا، فالعالم يتغير وهناك إدارة أمريكية جديدة تعيد صياغات الكثير من الأمور في العالم، ومصر دائما مستعدة ومتأهبة".