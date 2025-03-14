١٢ ألف فرد.. شاهد| أطول مائدة إفطار في دمياط

شهدت قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، أجواء احتفالية خاصة اليوم الجمعة حيث تم تنفيذ أكبر واطول مائدة افطار للصائمين في القرية بقدرة تجاوزت ١٢ الف فرد وسط احتفالات الأهالي بالشهر الكريم.

بالونات وورود فوق رؤوس الصائمين

كما تم تنفيذ باقات من البالونات في صفوف فوق رؤوس الصائمين في مائدة الإفطار الكبرى في قرية التوفيقية في كفر سعد ووضع بوابات من الورود في مدخل المائدة واستقبال الأهالي تحت مبادرة فرح غيرك تفرح.

وشارك في إعداد الإفطار عدد كبير من أهالى القرية، الذين يقومون بتجهيز وإعداد أكثر من ١٢ الف وجبة إفطار في شهر رمضان.

وشارك في إعداد وتجهيز المائدة المئات من أهالى القرية بالإضافة إلى مجموعات من شباب القرية تكفلوا بتنظيم اليوم، بينما شاركت سيدات القرية في إعداد وجبات الطعام وكذلك العصائر، بينما شارك أطفال القرية في تعليق الزينة والبلاتين. أجواء من البهجة تشهدها قرية التوفيقية بمحافظة دمياط في حفل إفطار اليوم

وقال أحد أهالى القرية، إنهم يقومون بتجهيز الوجبات بالجهود الذاتية من الأهالى، ويقومون بدعوة العديد من أهالى القرية للإفطار.

ويقول اهالي القرية انه تم تنظيم موائد طعام مرصوصة بعناية إلى جوار بعضها، ومن فوقها يستقر ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، تسر الناظرين وتشبع الصائمين، وتنشر المحبة.