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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عرض عامل على الطب الشرعي لتحرشه بسيدة أجنبية داخل محل بالزمالك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بعرض شاب، على الطب الشرعي، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة أجنبيه، أثناء شرائها "جيتار"،  داخل محل أدوات موسيقية يعمل به،  لبيان تعاطيه للمخدرات، وطلبت الصحيفة الحنائية الخاصة به.


وكانت لنيابة قد أمرت بحبسه  4 أيام علي ذمة التحقيقات، و تحفظت علي كاميرات المراقبة لفحصها، وأمرت باستدعاء مالك المحل لسؤاله.


تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة أجنبية تفيد بقيام عامل بالتحرش، بها أثناء شرائها "جيتار" من محل بمنطقة الزمالك.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل يبلغ من العمر  19 سنة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام علي ذمة التحقيقات التحرش بسيدة أجنبية إرتكاب الواقعة الطب الشرعي امن القاهرة