مستقبل وطن بالخارج يبحث مع نائب وزير الخارجية حزمة مبادرات جديدة

التقى أحمد روبي عبدالعظيم، عضو الأمانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، بالسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والمصريين في الخارج في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديد؛ لمناقشة أوضاع المصريين في الخارج.

وطالب "روبي" خلال لقائه بنائب وزير الخارجية والمصريين في الخارج بعمل حزمة مبادرات تهدف إلى خدمة المصريين بالخارج، منها إعادة فتح مبادرة السيارات الخاصة بالمصريين بالخارج، حيث أكد السفير خلال اللقاء على بحث ذلك المطلب، خاصة أنه مطلب من غالبية المصريين بالخارج

وطالب الروبي بتنفيذ مبادرة "مزرعتك بمصر" ليكون لكل مصري بالخارج مزرعة كاملة بمنزل عليها حتي يستطيع كل مصري بالخارج الاستفادة من المبادرة ليكون له مشروع قائم عند عودته إلى وطنه الأم.

وتوجه "روبي" بالشكر إلى نائب وزير الخارجية والمصريين بالخارج، على المجهودات التي تقدمها الدولة لدعم المصريين في الخارج بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم أبناء مصر في الخارج، وهو ما يظهر جليا من حجم المبادرات التي تقدمها الدولة لهم، فضلا عن اللقاءات الدورية معهم للاستماع إلى مشكلاتهم والاطمئنان على أوضاعهم.