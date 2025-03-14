زيلينسكي: أمامنا فرصة جيدة لإنهاء الحرب الروسية بسرعة

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنّ هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب الروسية بسرعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، لافتًا إلى أنّ القوة الأمريكية كافية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي: "أوكرانيا لديها تفاهم قوي مع حلفائها الأوروبيين لتعزيز الوضع الأمني، و هدنة الـ30 يوما خطوة سريعة نحو السلام العادل والدائم".

وتابع: " ندعو الولايات المتحدة و حلفائنا الآخرين للضغط على روسيا"، مشيرًا، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لجر الحلفاء إلى مناقشات لا نهاية لها حول وقف إطلاق النار.