أستاذ اقتصاد: 10 مليارات دولار الاستثمارات المصرية في أفريقيا

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، إنه خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز على أفريقيا واعتبرها أولوية أولى ودائرة للأمن القومي المصري، وكان ذلك واضحًا في اتخاذ قرارات كثيرة مثل انعقاد منتدى الاستثمار في أفريقيا والذي أسفر عن العديد من الاتفاقيات.

وأضافت “فريد”، في تصريحات تليفزيونية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا تشهد تقدمًا كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 9.2 مليار دولار في 2024، والاستثمارات المصرية في أفريقيا تصل إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى الدعم الفني مثل المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية.

وأوضحت أن الدولة المصرية تُحاول التركيز على الثلاثة محاور السابقة، منوهة بأن هناك عقبات ولكن بالجهود والاستراتيجيات وربط خطة مصر 2030 مع خطة تنمية أفريقيا 2063، مؤكدة أن كلمات الرئيس السيسي في أفريقيا يُريد من خلالها أن يكون صوت أفريقيا ليعبر عن مشاكل القارة.