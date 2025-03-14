الحلقة 14 من "و نقابل حبيب".. نيكول سابا تتسبب في استقالة كريم فهمي من شركة والده

عرضت قبل قليل الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد من النجوم، وشهدت أحداث الحلقة مزيدا من الصراعات داخل عائلة أبو العزم بسبب رقية العسكري.

شهدت الحلقة ضغط "رقية _ نيكول سابا" على "يوسف_ خالد سليم" من أجل ان يطرد شقيقه "فارس_ كريم فهمي" مديرة مكتبه الجديدة "فرح _ بسنت شوقي" نكاية في "ليل" ومن أجل عدم وجود تكتل في العائلة يجمع بين ليل وفارس وفرح وتطلب رقية من يوسف أن يقترب شقيقه فارس من شقيقتها كاريمان العسكري.

تزيد رقية من نفوذها في شركة أبو العزم وتطلب من يوسف أن يترك فارس الشركة لأنها باعتبارها شريكة في الشركة تريد الاطمئنان على العاملين في الشركة.

تخبر رقية يوسف بأنها ستسافر إلى لندن في رحلة عمل ومن أجل استقدام ابنها كريم للعيش معهما في المنزل وبين أسرته.

وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم و أنوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.