أهالي الشوبك بشبين القناطر ينظمون إفطارًا جماعيًا بمشاركة 1500 شخص.. صور

نظم أهالي قرية كفر الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إفطارا جماعيا اتسع لحوالي 1500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالجهود الذاتية من كل أهالي القرية، وسط سعادة وفرحة بين الجميع الذين شاركوا في الإعداد والتجهيز والتنظيم من رجال وأطفال ونساء القرية.

وقال الدكتور كمال سالم منسق الإفطار، وأمين صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الشوبك، إنه تم إطلاق الدعوة لتنظيم إفطار مجمع لأهالي القرية قبل حلول الشهر الكريم، وخلال الشهر تم الاجتماع للتنسيق ووضع الترتيبات اللازمة لظهور الإفطار بشكل يليق بأهالي القرية، وضمت الخطة توزيع الأدوار علي الجميع من الشباب والأطفال والسيدات، حيث تمت هذه الاحتفالية بالجهود الذاتية من أهالي القرية.

وأضاف "سالم"، أن الإفطار اتسع لحوالي 1500 شخص من أهالي القرية إضافة إلى عدد من أهالي القرى المجاورة، مشيرا إلى أن الإفطار هو تقليد سنوي تم تنظيم للعام الثاني علي التوالي لإعلاء قيم المحبة والترابط بين أهالي القرية والقرى المجاورة، علي غرار المبادرات التي نظمتها الجمعية لأهالي القرية من رحلات لمعرض الكتاب.

أهالي الشوبك

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