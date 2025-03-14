بوتين يرد على ترامب: على أوكرانيا الاستسلام فى مقاطعة كورسك

في رد على طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بإنقاذ قوات أوكرانية محاصرة فى مقاطعة كورسك، أكد بوتين، أنه يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها بالاستسلام فى كورسك.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسى: "يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها بالاستسلام في كورسك"، بحسب "روسيا اليوم".

وقد كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعى: "النقاش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكل فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه طلب من نظيره الأمريكي، "إنقاذ أرواح القوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.

واعتبر ترامب أن ما قد تتعرض له قوات كييف المحاصرة "قد يصبح مجزرة مروعة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية".

بدوره، أكد الرئيس بوتين يوم أمس أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على الوضع في مقاطعة كورسك وأن قوات كييف التي توغلت بالمقاطعة وقعت في الحصار وليس أمامها سوى الاستسلام أو الموت.

وقال: "الوضع فى مقاطعة كورسك تحت سيطرتنا بالكامل والقوات التي تسللت إلى أراضينا انقطعت عنها الإمدادات وأصبحت في عزلة تامة وفي مرمى القوات الروسية".