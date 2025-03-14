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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر...نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

صلاة التراويح
صلاة التراويح
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تُقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين الذي تنقله قناة الحياة، ويؤم المصلين في صلاة العشاء والتراويح طوال شهر رمضان مجموعة من كبار المشايخ وعلماء الأزهر.
وتذيع قناة "الحياة" شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهما القارئ الطيب دكتور أحمد نعيع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطي.
ويؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.
https://www.facebook.com/share/v/1B27RMKyA9/

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