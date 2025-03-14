غزل المحلة يستعيد قوته الضاربة أمام البنك الأهلي في كأس مصر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قوته الضاربة أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتكتمل صفوف غزل المحلة أمام البنك الأهلي بعودة الرباعي محمد علي بن حمودة، عبده يحيى، خالد الإخميمي، وعامر عامر.

غزل المحلة يستعيد رباعي الفريق أمام البنك الأهلي

وكان الثلاثي بن حمودة، يحيى، وعامر غابوا عن مباراة غزل المحلة الأخيرة أمام زد في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، لتراكم البطاقات الصفراء.

فيما يعود خالد الإخميمي للمشاركة مع غزل المحلة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت.

وخسر غزل المحلة الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية من بطولة الدوري الممتاز أمام زد بثلاثية نظيفة على ملعبه.

يستضيف فريق غزل المحلة، غدًا السبت، نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وذلك على ملعب استاد غزل المحلة.