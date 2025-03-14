حجز "موزه" على ذمة التحقيقات بسبب فيديوهات الرعب بالمعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحجز بلوجر متهم بإثارة الذعر بين الفتيات، بمنطقة المعادي، بغرض كسب المشاهدات، علي ذمة التحريات.



وقررت النيابة التحفظ على بالفيديوهات لفحصها ومواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المضبوطه، وطلبت تحريات المباحث، كما تحفظت علي الهواتف الخاصة به لفحصها.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر "محمد موزة"، لقيامه بمضايقة الفتيات بشوارع البساتين بالقاهرة.

كان قد رصدت الأجهزة الامنية، عدد من مقاطع الفيديو التى نشرها أحد الاشخاص، يقوم فيها يمضايقات للفتيات، باستخدام اقنعه مرعبة، أو ألعاب نارية، بغرض كسب المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الشاب في عدد من الفيديوهات، وهو يقوم بأداء حركات استعراضية تثير رعب الفتيات، فيما يقوم بإشعال ألعاب نارية و يلوذ بالفرار، مما يتسبب في رعب للفتيات.