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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز "موزه" على ذمة التحقيقات بسبب فيديوهات الرعب بالمعادي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحجز بلوجر متهم بإثارة الذعر بين الفتيات، بمنطقة المعادي، بغرض كسب المشاهدات، علي ذمة التحريات.


وقررت النيابة التحفظ على بالفيديوهات لفحصها ومواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المضبوطه، وطلبت تحريات المباحث، كما تحفظت علي الهواتف الخاصة به لفحصها.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر "محمد موزة"، لقيامه بمضايقة الفتيات بشوارع البساتين بالقاهرة.

كان قد رصدت الأجهزة الامنية، عدد من مقاطع الفيديو التى نشرها أحد الاشخاص، يقوم فيها يمضايقات للفتيات، باستخدام اقنعه مرعبة، أو ألعاب نارية، بغرض كسب المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الشاب في عدد من الفيديوهات، وهو يقوم بأداء حركات استعراضية تثير رعب الفتيات، فيما يقوم بإشعال ألعاب نارية و يلوذ بالفرار، مما يتسبب في رعب للفتيات.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي