ترامب: أجريت مناقشات بنّاءة للغاية مع بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى مناقشات جيدة وبنّاءة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن النقاش مع الرئيس بوتين شكل فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، منوها بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيرا.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من الجنود الأوكرانيين المحاصرين في هذه اللحظة من قبل الجيش الروسي وفي وضع صعب للغاية، مضيفا أن طلب من الرئيس بوتين إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين.

