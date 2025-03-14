سوهاج تواصل حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء محافظة سوهاج حملاتها المكثفة، بالتعاون مع التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، لمنع تداول الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، بنطاق المدينة والقرى التابعة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لترويج مواد مجهولة المصدر، وضبط عدد 130 علبة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

وفي مركز ومدينة البلينا أسفرت الحملات عن تحرير ١٥ محضر، وضبط ١٩ علبة ألعاب نارية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري المتابعة المستمرة للحملات.

و أسفرت الحملات المكبرة بمركز ومدينة ساقلتة عن ضبط أكثر من ٥٠٠٠ قطعة ألعاب نارية، وتحرير ١٤ محضر حيازة ألعاب نارية، بالتعاون مع التموين والرقابة التموينية.

وفي حي غرب سوهاج، تم تحرير ٦ محاضر لحيازة ألعاب نارية، وضبط ٣ كرتونة كبيرة بها كميات من الألعاب النارية والمفرقعات.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بحملات استهدفت مجلس قروى الخيام، والقرى التابعة وقد أسفرت عن تحرير ٧ محاضر وضبط كميات من الألعاب النارية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات، ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وأكد محافظ سوهاج على استمرار تلك الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وقد عبر المواطنون بدائرة المحافظة عن رضاهم عن تلك الحملات التى ساهمت بقوة فى انحسار ظاهرة الألعاب النارية والحد منها بشكل كبير، موجهين الشكر للسيد المحافظ، وجميع الأجهزة المعنية على جهودهم فى مكافحة هذه الظاهرة.