الاثنين.. أمسية غنائية وإنشاد ديني في مكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف، مدير المكتبة، أمسية غنائية وإنشاد ديني مع الشاعر سامح هريدي والشاعر محمد طلعت والشاعره اسماء كامل يوم الإثنين الموافق 17 مارس في تمام الساعة 8 مساءً.

تجمع الأمسية الغنائية والإنشاد الديني والشعر في فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى بين أصالة الفن وروحانية الشعر، حيث يقدم المشاركون مجموعة من الأناشيد الدينية التي تلامس القلوب، مع ألوان غنائية تنبض بالعاطفة والفن الرفيع.

ويشارك الشعراء مع الاحتفالية بمجموعة من القصائد التي تتغنى بالوطن والحياة، مما يجعل من هذه الأمسية تجربة ثقافية وروحانية مميزة، تعكس جمال التقاليد الفنية المصرية والإبداع المعاصر.

بقصر الأميرة سمية كامل، مكتبة القاهرة الكبرى، شارع محمد مظهر، بالقرب من محطة مترو صفاء حجازي.