قرارات عاجلة لـ"تعليم البحيرة" بشأن واقعة الشلوت

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذى يظهر فيه مدير مدرسة مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن استبعاد المدير من إدارة المدرسة نقله لديون عام الإدارة التعليمية، لإجراء التحقيقات اللازمة معه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة البحيرة تداول عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة حيث ضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم بطريقة غير آدمية ومنافية لتعليمات ووزارة التربية والتعليم.

وطالب المتدالون علي مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة حتي لا يتكرر مثل هذه الأفعال مرة أخري.