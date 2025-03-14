الإسماعيلي في بيان رسمي: جماهيرنا درع وسيف

وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر لجماهيره بعد الدعم الكبير خلالمباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وحقق الإسماعيلي الفوز في أول على الطلائع بهدف في أول مباراة تحت قيادة تامر مصطفى المدير الفني الجديد في ختام الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وشهدت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة حضورا جماهيرا كبيرا لدعم الإسماعيلي.

وأثنى مجلس إدارة الإسماعيلي على دعم جماهيره في بيان رسمي قائلا: يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بخالص الشكر والتقدير لجماهيرنا الوفية التي تمثل درع وسيف النادي على مدار تاريخه.

وأضاف بيان الإسماعيلي: يؤكد المجلس أنه لا خوف على الإسماعيلي في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه النادي من أوفى جماهير بالعالم.

كما قدم الإسماعيلي في بيانه الشكر لكل من دعم ترحال جماهير الإسماعيلي إلى القاهرة لدعم الفريق أمام طلائع الجيش.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري

بعد الفوز على طلائع الجيش رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط بفارق 5 نقاط عن مركزي الهبوط فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة ودون فوز للمباراة الرابعة على التوالي.