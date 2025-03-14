مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها في الأسبوع الأول لتولي الحكومة الجديدة كانت تعليق لم شمل عائلات المهاجرين إلى النمسا.

وقال كريستيان شتوكر - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - "لقد أطلقنا أيضا حزمة إغاثة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون محور اجتماع عمل للحكومة في الأسبوع المقبل بمشاركة خبراء اقتصاديين من معهد البحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات المتقدمة وسيقترحون على الحكومة التدابير اللازمة.

ولفت شتوكر إلى وجود خطة تقشف في الإنفاق العام؛ حيث سيتعين توفير 6.4 مليار يورو في العام الجاري بدون فرض أي ضرائب جديدة، مضيفا إنه "في الميزانية الجديدة سيكون لدينا مزيد من الأموال المتاحة للحفاظ على الأمن".

