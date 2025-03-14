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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين

عمر جابر لاعب الزمالك
عمر جابر لاعب الزمالك
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة موسمين.
ووقع عمر جابر على  على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .
 يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

تجديد عقد عمر جابر نادي الزمالك عمر جابر