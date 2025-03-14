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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد فنى: الموسم الدرامي للشركة المتحدة يقدم أفكارًا جديدة ومتنوعة

علي الكشوطي
علي الكشوطي
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أكد الناقد الفني علي الكشوطي أن الموسم الدرامي للشركة المتحدة يشهد تنوعًا كبيرًا وأفكارًا جديدة، مشيرًا إلى أن تقديم عدد من المسلسلات في 15 حلقة يعكس تنوع القضايا المطروحة خلال الموسم الرمضاني.

وأضاف، خلال تصريحاته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموسم الحالي أعاد اكتشاف ممثلين بارزين ظهروا بأسلوب مختلف، مثل الفنان القدير محمود عزب في مسلسل "قلبي ومفتاحه".

وأشار الكشوطي إلى أن الدراما الرمضانية للشركة المتحدة تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الوعي وتعزيز الروابط الأسرية، مؤكدًا أن الدراما يجب أن تجمع بين الترفيه والرسالة الهادفة، مع توعية غير مباشرة تضمن وصول الفكرة إلى الجمهور بسلاسة.
 

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