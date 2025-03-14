محمد صلاح يتوج بجائزة مع ليفربول ويخسرها في الدوري الإنجليزي

تألق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بشكل لافت خلال شهر فبراير، وتوج اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي.

ولم يكتف صلاح بذلك، بل حصد جائزة جديدة عن شهر فبراير 2025، حيث ظفر بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن هدفه في مرمى بورنموث.

هدف صلاح في مرمى بورنموث يتوج كأفضل هدف في ليفربول

وشهد شهر فبراير تألقًا واضحًا للفرعون المصري محمد صلاح، حيث سجل 7 أهداف وصنع 5، ليساهم بشكل كبير في نتائج فريق ليفربول، أسهمت في حفاظ الريدز على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هدف صلاح في شباك بورنموث هو الأبرز، حيث نال إعجاب الجماهير والخبراء، وتوج بجائزة هدف الشهر في ليفربول، حيث سجل محمد صلاح هدفين في هذه المباراة، أحدهما من ركلة جزاء، والآخر بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة وهو الذي فاز بالجائزة، متفوقًا على هدف زميله أليكسيس ماك أليستر في مرمى نيوكاسل صاحب المركز الثاني، بينما احتل هدفا صلاح ودومينيك سوبوسلاي في الفوز بثنائية دون رد على مانشستر سيتي المركزين الثالث والرابع على التوالي.

محمد صلاح يخسر جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

وعلى الرغم من تألقه، خسر محمد صلاح فرصة الفوز بجائزة هدف شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، حيث ذهبت الجائزة إلى الياباني كاورو ميتوما، لاعب برايتون، والذي سجل هدفًا رائعًا في مرمى تشيلسي.