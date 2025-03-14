ترامب: أجريت مناقشات مثمرة مع بوتين والحرب في أوكرانيا قد تنتهي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك فرصة جيدة للغاية لأن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد أن أجري مناقشات مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لقد أجرينا مناقشات جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، وهناك فرصة جيدة جدا لأن تنتهي هذه الحرب الدموية المروعة أخيرا"، متابعا أنه طلب أن يجنب بوتين حياة القوات الأوكرانية المحاصرة تماما في منطقة كورسك الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد طلبت بشدة أن يجنب بوتين حياة القوات الأوكرانية المحاصرة تماما في منطقة كورسك الروسية،" وحذر ترامب من خطورة حدوث مذبحة مروعة في حالة عدم استجابة الرئيس الروسي لطلبه، قائلا: "ستكون مذبحة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية."

وتابع: "ملايين الأشخاص ماتوا بلا داع، ولن يتم رؤيتهم مرة أخرى. وسيكون هناك الكثير من الضحايا إذا لم نتمكن من التوصل إلي وقف إطلاق النار واستكمال وتوقيع الاتفاقية النهائية مع روسيا. لم تكن ستحدث الحرب لو كنت رئيسا. لم تكن ستحدث بنسبة 100%."