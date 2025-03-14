"اقتحموا مطبخ المائدة".. تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على طباخين في الحسين

تواصل نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق في اتهام 4 متهمين باقتحام مائدة و التشاجر، بالحسين في الواقعة المعروفة بـ "مشاجرة مائدة رحمن الحسين".

ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء وإثارة الذعر، وإصابة عدد من الأشخاص، وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات ، وعرضهم علي الطب الشرعي، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.



و تحفظت على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعه، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وكشفت التحقيقات واقوال شهود العيان، أن المتواجدين بالمائدة فوجئوا بقيام 4 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء باقتحام المائدة والتعدي على القائمين عليها داخل المطبخ، وإصابتهم بجروح قطعية، بسبب رفضهم لنوعية الطعام المقدمة.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة رحمن الحسين، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.