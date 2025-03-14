"أ ف ب": مجموعة السبع تتوعد روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تدعم الهدنة في أوكرانيا

ذكرت وكالة “أ ف ب”، أنّ مجموعة السبع توعدت روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تدعم الهدنة في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكدت مجموعة السبع "دعمها الراسخ" "لوحدة الأراضي الأوكرانية.



يأتي هذا التحذير في ظل تردد روسيا في قبول الهدنة المقترحة من قبل الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا، حيث طالبت موسكو بضمانات أمنية قبل الموافقة على وقف إطلاق النار.



من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توقعه لإجراءات قوية من واشنطن في حال رفضت موسكو الهدنة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية مع شركائها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، هددت واشنطن بفرض عقوبات جديدة وربما اللجوء إلى العمل العسكري ضد روسيا إذا لم تنخرط في سلام مع أوكرانيا، مؤكدة على أهمية استقلال أوكرانيا وسيادتها.



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع تضم بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة، وتعمل هذه الدول معًا على تنسيق الجهود الدولية لدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة.