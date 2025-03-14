قائمة منتخب البرتغال لفترة التوقف الدولي.. موقف كريستيانو رونالدو

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مباراتي الدنمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك مرتين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام المباراة الأولى يوم 20 مارس على ملعب استاد باركن، بينما تقام المواجهة الثانية يوم الأحد 23 من الشهر ذاته على ملعب خوسيه ألفالادي.

وشهدت قائمة منتخب البرتغال لفترة التوقف الدولي المقبلة، تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي.

كما استدعى مارتينيز لمعسكر منتخب البرتغال المقبل، برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى ديوجو جوتا مهاجم ليفربول، وجواو فيليكس ورافائيل لياو ثنائي ميلان الإيطالي.

قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا – خوسيه سا – روي سيلفا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – نيلسون سيميدو – نونو مينديش – نونو تافاريس – جونسالو إيناسيو – روبن دياز – أنطونيو سيلفا – ريناتو فيجا.

خط الوسط: روبن نيفيز – جواو نيفيس – فيتينيا – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – فرانسيسكو كونسيساو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدرو نيتو – جيوفاني جويندا – رافاييل لياو – ديوجو جوتا – جونسالو راموس.