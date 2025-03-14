طريقة تحضير التمر الهندي في المنزل وفوائده

يعد مشروب التمر الهندي من المشروبات الرمضانية الشهيرة ، وتحرص الأسر على تواجده في الإفطار، وتقدم لكم طريقه تحضير في المنزل..

طريقة عمل عصير التمر الهندي

في المنزل بخطوات بسيطة كما الآتي:

1. المكونات

قم بتحضير المكونات الآتية:

15 حبة تمر هندي جاف مقشر.

6 أكواب من الماء.

محلي طبيعي حسب الرغبة.

2. طريقة التحضير

قم بتحضير عصير التمر الهندي باتباع الخطوات الآتية:

قشر حبات التمر الهندي، إذا لم تتمكن من إزالة كل القشرة يمكنك استخراجها عند غلي التمر الهندي.

أضف ثلاثة أكواب من الماء إلى قدر متوسط ​​الحجم، و اتركه حتى يغلي.

أضف التمر الهندي المقشر، وخفف النار إلى متوسطة و قم بغليه لمدة عشر دقائق.

دع الماء يبرد تمامًا، ثم قم بإزالة التمر الهندي، واحتفظ بالماء.

أضف ماء النقع ومعجون التمر الهندي، والمحلي إلى الخلاط الكهربائي و اخلطه لمدة دقيقة واحدة.

صفي السائل المخلوط في إبريق.

أضف ثلاثة أكواب من الماء البارد وحرك المزيج ،قدم عصير التمر الهندي مع الثلج.﻿

فوائد عصير التمر الهندي

أبرز فوائد عصير التمر الهندي:

1. تعزيز صحة القلب

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في التمر الهندي أن تساعد في تقليل الآثار السلبية للكوليسترول الضار، الذي يعد المحرك الرئيس لأمراض القلب.

2. محاربة الأمراض

تظهر الأدلة العلمية أن التمر الهندي يمكنه محاربة العديد من الميكروبات، والبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات المسببة للعديد من الأمراض.

3. دعم صحة الأنسجة

يحتوي التمر الهندي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية المهمة لصحة الأنسجة.

4. الحد من مخاطر السرطان

يوصي العلماء باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، مثل: الموجودة في التمر الهندي لأسباب عديدة، من بينها تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

إذ يمكن لمضادات الأكسدة أن تمنع الجذور الحرة من إتلاف الحمض النووي للخلايا

