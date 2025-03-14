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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تواصل استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن مصر مستمرة في استقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة، حيث وصلت اليوم الدفعة الـ42 منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح، خلال تصريحاته على "إكسترا نيوز"، أن المعبر استقبل حالات تعاني من بتر الأطراف وأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأورام، تمهيدًا لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن الأطفال والنساء كانوا من أبرز الحالات الوافدة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات منذ 15 يومًا، مما فاقم الأزمة.

وأضاف أن نقص الوقود أدى إلى توقف 6 مخابز من أصل 25، بينما اشترطت مصر دعم القطاع بإمدادات الوقود والغاز، لكن إغلاق المعابر من الجانب الإسرائيلي حال دون دخول أي مساعدات غذائية أو وقود.
 

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