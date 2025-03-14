الأولى منذ مارس 2013.. مويس يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

وتفوق مويس في سباق جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي على كل من أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، وأنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، وماركو سيلفا مدرب فولهام، وآرني سلوت مدرب ليفربول.

مويس يعادل جوارديولا

ويعد هذا الفوز هو الأول للمدرب مويس بالجائزة منذ مارس 2013 في ولاية صاحب الـ61 عامًا الأولى مع أزرق الميرسيسايد، ليعادل رقم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كثالث أكثر مدرب فاز بالجائزة برصيد 11 مرة، بعد السير أليكس فيرجسون برصيد 27 مرة، وأرسين فينجر برصيد 15 مرة.

ويأتي هذا التتويج بعد أن قاد ديفيد مويس إيفرتون لتحقيق نتائج مميزة خلال شهر فبراير، حيث حقق التوفيز الفوز 4-0 على ليستر سيتي، ثم تعادل 2-2 في ديربي ميرسيسايد ضد ليفربول متصدر البريميرليج، قبل أن يتغلب على كريستال بالاس 2-1 في سيلهورست بارك، كما تعادل إيفرتون بعدها 2-2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد، و1-1 مع برينتفورد.