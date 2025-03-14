العراق يعلن مقتل الإرهابي عبد الله مكي "والي العراق وسوريا" في داعش

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مقتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا، في تنظيم داعش.

وقال السوداني - في تدوينة له على منصة (إكس) – "العراقيين يواصلون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)".

وأضاف، أن "الإرهابي يُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم"، واختتم بالقول: "نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".