الخطيب يجتمع مع مجلس الأهلي لبحث أزمة مباراة القمة 130

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا وديًا مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء داخل النادي الأهلي حاليا لبحث أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وكان النادي الأهلي انسحب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك يوم الثلاثاء الماضي اعتراضا على تعيين حكام مصريين.

وسيتم خلال الجلسة طرح كل الحلول في انتظار قرار رابطة الأندية المصرية بشأن العقوبات الخاصة بمباراة الاهلي والزمالك.



تشكيل لجنة قانونية



وكان الأهلي شكل لجنة قانونية من كبار المستشارين لدراسة موقف النادي في أزمة مباراة القمة 130 وتجهيز رد النادي عقب إعلان العقوبات.