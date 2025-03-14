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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يجتمع مع مجلس الأهلي لبحث أزمة مباراة القمة 130

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا وديًا مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء داخل النادي الأهلي حاليا لبحث أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.
وكان النادي الأهلي انسحب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك يوم الثلاثاء الماضي اعتراضا على تعيين حكام مصريين.
وسيتم خلال الجلسة طرح كل الحلول في انتظار قرار رابطة الأندية المصرية بشأن العقوبات الخاصة بمباراة الاهلي والزمالك.
 

تشكيل لجنة قانونية


وكان الأهلي شكل لجنة قانونية من كبار المستشارين لدراسة موقف النادي في أزمة مباراة القمة 130 وتجهيز رد النادي عقب إعلان العقوبات. 

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