غياب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره فياريال بملعب لا سيراميكا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال غياب الفرنسي فيرلاند ميندي؛ للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد الماضية في دوري أبطال أوروبا، مع استمرار غياب داني كارفخال وإيدير ميليتاو للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

كما شهدت القائمة تواجد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بجانب الفرنسي كيليان مبابي مع ظهور ثنائي دفاعي شاب لتعويض الغيابات.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما يأتي فياريال في المركز الخامس وفي رصيده 44 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - فران جونزاليس

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - دييجو أجوادو - فالديبيناس

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - إندريك فيليبي - براهيم دياز.