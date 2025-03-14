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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو الليثي مشيدًا ببرنامج "قطايف" لـ سامح حسين: يحمل بين جنباته رسائل أخلاقية وإنسانية عظيمة

سامح حسين
سامح حسين
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وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي  رسالة إلى الفنان سامح حسين عبر فيها عن إعجابه ببرنامجه " قطايف".

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:" احيي الصديق العزيز الفنان الجميل سامح حسين علي برنامجه القيم الهادف قطايف الذي يحمل بين جنباته رسائل أخلاقية و إنسانيه عظيمة".

وأكد أن البرنامج يقدم العديد من الرسائل الهادفة لكل أفراد الأسرة ويدعم القيم والسلوكيات الحميدة.

وحقق برنامج "قطايف"، نجاحاً كبيراً، لانه يتناول كافة تفاصيل حياتنا وما يشغل بالنا، ويعطى النصيحة والمعلومة بشىء من الود وهدوء النفس بعيداً عن التعقيد ونجح  الفنان سامح حسين بأحساسه الصادق، وما يتناوله برنامجه الرمضانى فى أن يتربع على الموسم الرمضاني رغم أنه لا يشارك في الماراثون الدرامي.

‏https://www.facebook.com/share/p/1A5Ustbnz7/?mibextid=wwXIfr

عمرو الليثى يشيد ببرنامج قطايف برنامج قطايف للفنان سامح حسين